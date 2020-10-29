Москва, , 15:19 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку «Союзроссахара» из-за нестабильной ситуации на рынке сахара. Об этом 29 октября заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«Буквально сегодня с утра начали проверку сахарного союза, ряда компаний, которые поставляют сахар, — цитирует его ТАСС. — Потому что ситуация на рынке сложилась достаточно такая, неоднозначная».

Позже в ФАС уточнили, что речь идёт о некоммерческой организации «Союз сахаропроизводителей России» («Союзроссахар»).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, цены на сахар-песок в июле выросли на 2,2%. В министерстве сельского хозяйства России объяснили рост цен на сахар его восстановлением после значительного падения в 2019 году. При этом подчёркивалось, что текущий уровень цен всё ещё находится ниже прошлогоднего. В ведомстве добавили, что на внутренний рынок уже начинал поступать сахар нового урожая, что должно оказать стабилизирующий эффект на уровень цен.

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