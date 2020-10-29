Киев, , 15:21 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года прибыль украинских банков снизилась на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В сообщении говорится, что за этот период банки получили 37,6 млрд гривен или свыше $1,3 млрд в сравнении с более чем 48 млрд гривен или $1,7 млрд в 2019 году. В третьем квартале 2020 года финансовый результат банков оказался в 1,8 раза больше, чем за второй квартал, но на 20% меньше в сравнении с третьим кварталом 2019 года.

«Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 миллиарда гривен», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что без займов Международного валютного фонда (МВФ) и других иностранных кредиторов, Украина не сможет быстро восстановить свою экономику после кризиса.

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