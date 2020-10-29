Уфа, , 15:20 — REGNUM Кассовое исполнение национальных проектов в Башкирии на 22 октября составило порядка 65%. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров на расширенном заседании проектного комитета региона, 29 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, это на 16% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда кассовое исполнение составило примерно 49%. Таким образом, превышение составило более 6 млрд рублей.

Сообщается, что введение ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса повлияло на реализацию национальных проектов и отразилось на динамике некоторых результатов и целевых показателей.

По словам руководителя аппарата правительства республики Илшата Тажитдинова, в 2020 году по 50 региональным проектам планируется достичь 196 показателей. При этом, по 24 показателям значения уже достигнуты. По 147 показателям руководители не видят каких-либо рисков недостижения. А вот по шести показателям есть риски их недостижения. По 19 показателям прогнозируются отклонения. Это связывают, в том числе и с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. По этим показателям руководство принимает дополнительные меры по обеспечению их достижения. Сообщается, что в текущем году в республике на реализацию 50 региональных проектов было направлено свыше 31 млрд рублей, в том числе более 20 млрд рублей средств федерального бюджета.

В рамках реализации национальных проектов идет возведение и реконструкция 63 объектов. При этом из них 49 объектов планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.