Новосибирск, , 15:12 — REGNUM В сентябре 2020 года продажи подержанных автомобилей в Сибирском федеральном округе выросли на 24,3%, что на 0,3% больше общероссийского уровня продаж. Об этом сообщает «Автостат».

По данным аналитиков агентства, продажи на сибирском вторичном авторынке растут уже три месяца подряд. Так, в августе текущего года здесь было продано на 11,7% больше подержанных машин, чем в августе прошлого, а в июле — на 10,6%. При этом с марта по июнь 2020 года продажи на вторичном рынке только падали.

Больше всего подержанных машин в прошлом месяце было куплено в Красноярском крае (13,5 тыс. ед.). На втором месте — Новосибирская область (13,3 тыс. ед.). Иркутская область замыкает эту тройку регионов с результатом 11,9 тыс. перепроданных авто.

Напомним, в сентябре текущего года первое место по количеству перепроданных в Москве машин занимает американская модель Ford Focus — 670 экземпляров, что на 24% больше, чем год назад.

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