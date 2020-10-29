Москва, , 15:05 — REGNUM В России новогодний стол в 2020 году подорожает примерно на 5−10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил зампред «Партии Роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в 2020 году стоимость новогоднего стола может быть на 25% выше прошлогодней.

«Новогодний стол, какой бы он ни был, подорожает однозначно, — сказал Демин. — Росстат еженедельно докладывает о росте цен на ряд продуктов в 0,1%. А если пересчитать эту долю на месяц или квартал, то набегает уже несколько рублей. Инфляция перешагнула за прогнозируемый порог в 3,8%, а значит удивляться высокой стоимости потребительских товаров не стоит. Другой вопрос, что повышение ценников перед новогодними праздниками уже стало «доброй» традицией. Даже в относительно экономически спокойном 2019 году цены выросли в среднем на 2,4%».

Как пояснил Демин, свежие фрукты, овощи в связи с сезонностью станут дороже, так как урожай с российских полей и садов уже кончается, а доля импорта растет.

«Думаю, что рост цен на мясо, рыбу и продукты их переработки мы тоже заметим, ведь эти товары косвенно, но все же зависят от поставок зарубежных кормов, оборудования и т. д. Алкоголь, красная икра и прочие деликатесы, которые мы привыкли соотносить с празднованием Нового года, станут дороже даже из-за того, что торговые сети не упустят возможности получить дополнительный доход от предновогоднего ажиотажа, — сказал эксперт. — Если заглянуть в 2019-й год, то, по данным Росстата, [тогда] новогоднее застолье подорожало на 3% для среднестатистической российской семьи. В этом году, учитывая все кризисные обстоятельства и то, что ритейл постарается заработать на предпраздничных потребностях граждан, я бы дал прогноз в 5−10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что в России есть все основания, чтобы цены росли на все категории продуктов.

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