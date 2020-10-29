Москва, 29 октября 2020, 14:57 — REGNUM В России нормальная цена подсолнечного масла должна быть не больше 100 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», эксперт Центра поддержки экспорта Ростовской области, учредитель ООО «Экспорт Трейд» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло.
Как пояснил Мурзаев, сахар, подсолнечное масло, пшеница, кофе и ряд других продуктов входят в группу так называемых биржевых товаров, цены на которые устанавливаются в мировом масштабе, исходя из рыночной конъюнктуры, урожайности, ожиданий, действующего спроса и ряда других параметров. При этом цены, установленные в общемировом масштабе, действуют и на цены внутри страны.
При этом эксперт подчеркнул, что уже давно исторически сложилась цена на литр фасованного подсолнечного масла на экспорт. Она составляет около 0,9 доллара США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 19 по 26 октября в Хакасии подсолнечное масло подорожало на 3,36%.
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