Москва, , 14:57 — REGNUM В России нормальная цена подсолнечного масла должна быть не больше 100 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», эксперт Центра поддержки экспорта Ростовской области, учредитель ООО «Экспорт Трейд» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло.

Как пояснил Мурзаев, сахар, подсолнечное масло, пшеница, кофе и ряд других продуктов входят в группу так называемых биржевых товаров, цены на которые устанавливаются в мировом масштабе, исходя из рыночной конъюнктуры, урожайности, ожиданий, действующего спроса и ряда других параметров. При этом цены, установленные в общемировом масштабе, действуют и на цены внутри страны.

«Это работает так: устанавливается цена на подсолнечник условно в размере 1000 долларов США за метрическую тонну. Это значит, что теоретически каждый производитель семян подсолнечника может его продать по такой цене. Если биржевая стоимость так и остается в размере 1000 за тонну, но курс рубля упадет относительно доллара на 20%, то и внутренняя цена в рублях так же вырастет примерно на 20%. Но это с подсолнечником, который мы сами выращиваем и продаем на экспорт в виде «сырого» (прессового) масла, — сказал Мурзаев. — А сахар, например, почти на 40% завозится из-за рубежа в виде тростникового сырца, потому что Россия не обеспечивает себя полностью сахаром за счет производства сахарной свеклы. Здесь уже зависимость от кросс-курсовых разниц самая прямая».

При этом эксперт подчеркнул, что уже давно исторически сложилась цена на литр фасованного подсолнечного масла на экспорт. Она составляет около 0,9 доллара США.

«С учетом НДС 10% нормальная цена литра масла на полке должна быть около 80 рублей плюс наценка торговой сети, то есть не более 100 рублей. А то, что цена стоит выше — это вопрос к монополизму торговых каналов сбыта в нашей стране», — пояснил Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 19 по 26 октября в Хакасии подсолнечное масло подорожало на 3,36%.

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