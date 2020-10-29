Москва, , 14:54 — REGNUM Действительно, нынешняя система начисления пенсий с использованием баллов настолько запутанна и сложна, что даже специалисты, в том числе, зачастую, и самого Пенсионного фонда РФ не сразу могут разобраться, как подсчитать размеры пенсии, на которую может рассчитывать трудящийся, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«И очевидно, что от столь непрозрачной и непонятной конструкции надо было уходить. Так что предложение Сергея Калашникова выглядит как никогда более своевременным. Система «ранжирования по рангам» выглядит более простой и понятной. По крайней мере, на первый взгляд.

Правда, до тех пока мы не увидим детализированных пояснений, как предполагается определять те или иные ранги, трудно однозначно сказать, насколько понятнее станет расчет пенсии. В конечном итоге все определяется механизмами окончательной реализации задуманного.

Хочется надеяться, что критерии отнесения граждан к тому или иному «рангу» будут достаточно прозрачными. В противном случае, просто «поменяется шило на мыло».

Но есть два общих неприятных момента во всем этом. Во-первых, последние несколько пенсионных реформ (пять — как минимум) откровенно провалились. И не только не сделали наших пенсионеров богаче, но и, зачастую, привели только к ухудшению ситуации.

В итоге подавляющее большинство граждан РФ окончательно разуверилось в возможностях Пенсионного фонда обеспечить им достойную старость и рассчитывают только на себя.

Так, согласно опросам, 12% населения уже имеет определенные накопления «на старость». 56% «намерены копить» (хотя, следует понимать, что «намерения» озвученные при опросах, никак не гарантируют соответствующих фактических действий, да и физической возможности к тому), а 28% россиян и вовсе не намерены откладывать деньги, полагая, что все равно до пенсии не доживут. (4% ответить затруднились). Вот такой невеселый расклад.

И не факт, что нововведения, даже если они окажутся неплохими, будут восприняты гражданами РФ позитивно — люди уже не ждут в этом направлении ничего хорошего и вряд ли будут спешить с отчислениями в соответствующие фонды.

Как они делают сейчас и как делали раньше, предпочитая получать часть дохода в конверте и уже самостоятельно распоряжаться деньгами, отправляя часть их на накопления.

Во-вторых, пока нету уверенности, что сам Пенсионный фонд России с радостью воспримет нововведения и не станет оказывать определенного сопротивления им. Ведь новая система означает полную переналадку всех уже отработанных механизмов.

Перенастройку софта, переобучение сотрудников. Возможно, какие-то кадровые перемены, если это потребуется. И вряд ли все будут в ведомстве этому рады.

Так что пока рано радоваться, так как новая система может не получить должной поддержки ни со стороны россиян (просто из-за отсутствия доверия к любым реформам, только ухудшающим положение), так и со стороны ПФР», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий. предполагается, что она будет начисляться, исходя из «ранга».

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