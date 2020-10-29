Москва, , 14:45 — REGNUM Золотовалютные резервы Российской Федерации достигли $585 млрд. Об этом сегодня, 29 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

По его словам, важно, что несмотря на пандемию, золотовалютные резервы растут. Это позволяет выполнять социальные обязательства перед гражданами.

«Рост золотовалютных резервов создает дополнительную подушку безопасности. Это не панацея от всех бед, но создает властям нам определенную уверенность», — отметил Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства заявлял, что Россия — третья в мире по объемам золотовалютных резервов.

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