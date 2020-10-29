Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В 2021 году в Петербурге вероятен экономический рост на 2−3%. Такой прогноз сделали городские власти, и с ним согласилась депутат Заксобрания Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM. Дмитриева и ее соратники по «Партии роста» традиционно представили альтернативный бюджет на следующий год.

«Обычно я всегда критикую прогнозы, но в этот раз мы согласны с прогнозом осторожного экономического роста, небольшого, на 2−3%. Будем стараться его достичь, если только нас не подведет вся Россия и не подведут другие страны», — сказала парламентарий.

Она пояснила, что если мировая экономика войдет в кризис и не справится с последствиями пандемии, то потянет за собой и РФ, и все ее регионы.

«Если мир нас не подведет и вся Россия нас не подведет, то Петербург на 2−3% вытянет», — убеждена Оксана Дмитриева.

Она напомнила, что в кризис 2020 года экономически хуже всего показали себя не частные компании, а группы консолидированных налогоплательщиков — нефтегазовые структуры, которые платят налоги в Петербурге. Они показали провал почти на 20%, но связано это было в первую очередь с низкими ценами на нефть, на что городская экономическая политика никакого никакого влияния оказать не могла.

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Добавим, согласно проекту бюджета 2021 года, который накануне в первом чтении поддержал городской ЗакС, доходы городской казны в следующем году должны составить 623,5 млрд рублей, а расходы — 710,7 млрд.

На взгляд Оксаны Дмитриевой, ожидания по налогу на прибыль занижены Смольным на 10 млрд рублей минимум, а также неверно оценены трансферты из федерального бюджета. «Нужно предпринять все усилия, чтобы помощь федерального бюджета была больше», — сказала депутат.

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