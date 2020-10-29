Пенза, , 14:47 — REGNUM В столице Пензенской области объявлен аукцион по изготовлению, поставке, монтажу укрывной конструкции для защиты в зимний период сооружения «Фонтан», расположенного по улице Московской в районе дома №39. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость работ заявлена в размере 2,25 млн рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются до 2 ноября. Выберут подрядчика 5 ноября. Заказчиком выступает МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы». Срок выполнения работ, согласно контракту, 30 дней с момента его заключения.

Укрывная конструкция предусматривается как сборно-разборная и должна представлять собой самостоятельный объект для защиты фонтана от воздействия осадков, а также для обеспечения защиты облицовки чаши фонтана и фонтанного оборудования. Кроме этого, конструкция должна отвечать всем строительным требованиям и иметь повышенную прочность, морозостойкость.

ИА REGNUM напоминает, запуск нового фонтана в Пензе стал самым ожидаемым событием Дня города. Торжественное открытие реконструированного объекта состоялось 5 сентября.

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