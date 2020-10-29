Сеул, , 14:38 — REGNUM В течение пяти лет южнокорейская сталелитейная компания Hyundai Steel инвестирует 490 млрд вон (~$441 млн) в систему регулирования выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 29 октября генеральный директор Hyundai Steel и мэр провинции Чхунчхон-Намдо подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. В рамках данного соглашения компания намерена предпринять комплекс мер по сокращению выбросов парниковых газов и улучшению состояния окружающей среды.

Известно, что среди мер заявлена установка системы сухого тушения кокса, которая позволит сократить объём выбросов на 500 тыс. тонн в год.

Отмечается, что с 2016 по 2020 год компания инвестировала в проекты по улучшению окружающей среды 510 млрд вон (~$459 млн).