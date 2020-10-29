Москва, , 14:35 — REGNUM Введение в России цифрового рубля может повлиять на экономику, в частности, на бизнес-модели банков. Об этом сегодня, 29 октября, завила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Она пояснила, что может усложниться управление ликвидностью. Поменяется структура доходов, отдельные операции будут удешевляться. Планируется, что система станет открытой для всех участников финансового рынка.

При этом, словам Набиуллиной, удобство приведет к тому, что объем таких операций будет больше. «Банки всё равно будут зарабатывать», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

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