Москва, , 14:29 — REGNUM По итогам 2020 года объем выданных ипотечных кредитов в России превысит 3 трлн рублей и станет рекордным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

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"Мы подставили плечо не только строительной отрасли, но и сформировали дополнительный спрос на продукцию смежных секторов экономики», — сказал глава государства.

По его словам, в 2021 году финансирование сельской ипотеки в 2021 году вырастет втрое. Вместе с тем Путин предостерег от возможных «перекосов» цен на жилье из-за повышенного спроса. «В этой связи особое внимание нужно уделить инфраструктурному обеспечению жилищного строительства», — добавил Путин.

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