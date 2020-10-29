Москва, , 14:24 — REGNUM Правительству России удалось не допустить всплеска инфляции. Об этом сегодня, 29 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Путин подчеркнул, что властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить устойчивую ситуацию на финансовых рынках.

При этом глава государства отметил, что всплеск инфляции удалось сдержать, несмотря на непростую ситуацию в экономике России в целом в мире.

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