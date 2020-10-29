Москва, , 14:23 — REGNUM В перспективе удалённая работа станет частью повседневного российского бизнес-обихода, но ее нормы и правила нужно закрепить законодательно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин.

«Удаленная работа применима далеко не в любых профессиях, — сказал он. — Скажем, на производстве это невозможно совсем. А если взять здравоохранение, то онлайн-консультации и телемедицина принесут положительный результат только в ряде случаев. В остальных ситуациях врач просто не сможет досконально разобраться в проблеме, осмотрев пациента на экране компьютера. Да, есть процессы в компании, которые легко выполнить вне офиса. Бухгалтерия, кадровая служба, маркетинг, логисты отлично справляются с задачами, посещая офис лишь в случае необходимости. Но, подчеркиваю, многое зависит и от личных качеств человека: от того, насколько он дисциплинирован и как умеет распоряжаться временем».

Как подчеркнул Демин, важен и подход руководителя к построению грамотной работы компании в удаленном режиме.

«Сейчас мы еще не имеем универсальных бизнес-алгоритмов, которые помогли бы наладить процесс контроля и оценки деятельности «удалёнщиков», — констатировал эксперт. — Каждый старается выстраивать их сам, исходя из опыта и знания психологии своего коллектива. Думаю, что в перспективе удаленная работа станет частью нашего повседневного бизнес-обихода, но ее нормы и правила следует закрепить законодательно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что в России качество работы сотрудников снижается в условиях дистанционной занятости.

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