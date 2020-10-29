Москва, , 14:16 — REGNUM Власти России не планируют вводить масштабных ограничений в экономике из-за эпидемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

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"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше», — отметил президент. Он подчеркнул, что в России не планируется запускать общенациональный локдаун.

Путин добавил, что точечные решения по ограничительным мерам будут приниматься исходя из ситуации в конкретном регионе и муниципалитете. Такие меры должны максимально защитить людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий, добавил глава государства.