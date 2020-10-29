Абакан, , 14:14 — REGNUM Аграрии Хакасии завершили уборочную кампанию, сообщили ИА REGNUM 29 октября в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Объём намолота пшеницы составил 89 513 тонн, овса — 61 457 тонн, ячменя — 17 678 тонн. Всего пшеница убрана на площади 34 728 га, овёс — 28 027 га, ячмень — 8000 га.

Самую высокую урожайность по пшенице в Хакасии показал Алтайский район — 35 ц/га. Средний показатель по зерновым культурам в республике составил 23,5 ц/га, что выше уровня 2019 года.

Общая площадь зерновых культур в 2020 году в Хакасии — 76 819 га, намолочено 177 850 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Тувы по итогам уборочной кампании-2020 намолотили около 17 тыс. тонн зерна, что в два раза меньше показателей 2019 года.

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