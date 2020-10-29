Москва, , 14:13 — REGNUM В России качество работы сотрудников снижается в условиях дистанционной занятости, что может быть связано с целым набором факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал итоги опроса, показавших, что, по мнению почти 40% жителей РФ, качество работы их коллег ухудшилось после перехода на «удалёнку».

"Удаленная работа в таких масштабах — тренд современной реальности, — сказал Порочкин. — В целом, конечно, качество работы у сотрудников снижается, и связано это может быть с различными факторами: отсутствием необходимого привычного оборудования, программного обеспечения, личного взаимодействия с коллегами и клиентами, обстановкой дома. Кто-то живет один, и ему удобнее сконцентрироваться на задачах в одиночестве, а у кого-то еще несколько домочадцев 24/7 находятся рядом на дистанционном обучении и удаленке. О концентрации в такой ситуации сложно говорить».

Как пояснил Порочкин, у некоторых офисных сотрудников уровень эффективности, работоспособности и мотивации на дистанционной работе, безусловно, падает при отсутствии «офисного духа» и контроля.

«А те сотрудники, которые всегда работали в полях и на выезде без обязательного «отсиживания» в офисе 8 часов в графике 5/2, работают дистанционно без каких-либо проблем, — добавил он. — Думаю, особых рисков в этом тренде нет, и дистанционная работа — дело времени и, главное, привычки. Многие компании, экономя на аренде, еще после кризиса 2008 года перешли на «удалёнку», укрепились в таком формате, разработали инструменты для работы и контроля и преуспевают на сегодняшний день».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Павел Кудюкин заявил, что российские студенты и школьники хуже усваивают материал в рамках дистанционного обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Удалёнка» ухудшает качество образования в школах и вузах РФ – мнение