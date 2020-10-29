Ярославль, , 14:02 — REGNUM Дом в Ярославле на улице Батова, 5 корп. 2, где 21 августа произошёл взрыв бытового газа, признан аварийным. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии, которое состоялось 29 октября в мэрии Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дом в Ярославле, где произошел взрыв Yarregion.ru

Признание дома аварийным позволяет использовать бюджетные средства на его расселение. Правда, этот процесс будет зависеть от источника финансирования. Ранее власти региона сообщали, что планируют получить деньги из резервного фонда правительства России. В этом случае расселение произойдёт по ускоренной схеме, вне общей очереди. В регионе немало других аварийных домов, которые также ждут бюджетных средств.

Если федеральные власти выделят деньги, жители дома на улице Батова смогут приобрести квартиры в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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