Москва, , 14:00 — REGNUM Глава Министерства финансов России Антон Силуанов не исключил возможности размещения еврооблигаций уже в 2020 году. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

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Минфин закладывает в бюджет стандартную величину — $3 млрд. При этом Силуанов отметил, что на долларовые заимствования сейчас введены ограничения. Поэтому, «если выходить на внешние рынки, то это, скорее всего, будут еврооблигации».

Глава Минфина уточнил, что возможность размещения еврооблигаций будет зависеть от ситуации в экономике России и в мировой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ разместил евробонды с датой погашения в 2029 году на $1,5 млрд.

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