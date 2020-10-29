Москва, , 13:59 — REGNUM Большинство граждан РФ находятся в такой бедности, что не могут позволить себе такую подушку безопасности, как накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал данные о том, что почти 80% вкладчиков российских банков располагают только рублевыми сбережениями и лишь 2% — валютными.

«Что такое валютные вклады в России? Это не что иное, как накопления, потому что мы зарабатываем и потребляем деньги в рублях. Те, кто размещает валютные вклады в банках, просто копят средства на черный день, — сказал Тарасов. — Если речь идет о том, чтобы заработать, то, как правило, люди выбирают другие инструменты — инвестиционные, а не переводят накопления в валюту. Давайте правильно смотреть на эти цифры: у населения нет денег, поэтому нет долларовых и других валютных депозитов. Только 2% населения в России может позволить себе накопления. И здесь остается только ужаснуться».

Как пояснил Тарасов, это значит, что все остальные находятся в такой бедности, что даже не могут себе позволить создать подушку безопасности.

«В связи с этим в сотый раз призываю правительство начать помогать самым незащищенным слоям населения, как это делают в других странах: в Китае, в Америке», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что то, что в сентябре 2020 года начался отток средств с валютных банковских вкладов, можно объяснить стагнацией реальных располагаемых доходов граждан.

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