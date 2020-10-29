Москва, 29 октября 2020, 13:59 — REGNUM Большинство граждан РФ находятся в такой бедности, что не могут позволить себе такую подушку безопасности, как накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал данные о том, что почти 80% вкладчиков российских банков располагают только рублевыми сбережениями и лишь 2% — валютными.
Как пояснил Тарасов, это значит, что все остальные находятся в такой бедности, что даже не могут себе позволить создать подушку безопасности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что то, что в сентябре 2020 года начался отток средств с валютных банковских вкладов, можно объяснить стагнацией реальных располагаемых доходов граждан.
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