Москва, , 13:38 — REGNUM Средства дезинфекции, используемые для профилактики коронавируса, могут быть бесполезны и даже вредны. Об этом 29 октября заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соблюдение правил гигиены Gov-murman.ru

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По его словам, на рынке присутствует в общей сложности полторы тысячи дезинфицирующих средств.

«Из них большая часть не только неэффективна, но даже вредна. Встает вопрос лицензирования этих дезинфицирующих средств и тех компаний, которые работают в этой сфере. Их нужно обучать», — заявил Фадеев.

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