Манила, , 13:26 — REGNUM Руководство Азиатского банка развития (AБР) одобрило выделение Грузии кредита в размере $200 млн на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии. Сообщение об этом 29 октября разместили на сайте финансовой организации.

«Программа поддержки финансовой устойчивости и социальной защиты является частью всеобъемлющего и комплексного пакета помощи АБР, направленного на то, чтобы помочь Грузии смягчить неблагоприятные последствия пандемии для здоровья, социальной и экономической сферы», — говорится в сообщении.

В АБР отметили, что власти Грузии относительно успешно справились с тем, чтобы сдержать распространение коронавируса, но это отрицательно повлияло на разные сферы экономической деятельности. Кроме того, на фоне снижения налоговых поступлений у государства выросли расходы из-за необходимости проводить антикризисную программу.

Стоит отметить, что власти Грузии для преодоления кризиса, вызванного пандемией, договорились с международными организациями о выделении кредитов с 2020 по 2024 год общим объемом $5,5 млрд. К концу текущего года внешний долг Грузии, по прогнозу правительства, достигнет $7,3 млрд, что будет составлять 58% от ВВП.

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