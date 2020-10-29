Саратов, , 14:39 — REGNUM В центрах занятости Саратовской области на учете в качестве безработных числятся 62 079 человек. В регионе наблюдается небольшая тенденция к снижению их численности. Об этом 29 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

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С начала октября количество безработных снизилось на 2 166 человек, или на 3,5%. За это время через службу занятости трудоустроили 4,8 тыс. жителей. На 27 октября уровень безработицы в регионе составлял 5,2%. С предприятий области с начала года высвобождено 3,4 тыс. работников, аналогичный показатель был и в 2019 году. В настоящее время в службе занятости имеется информация о планируемом увольнении еще 1,1 тыс. человек. В режиме неполной занятости работают 1,4 тыс. саратовцев.

С января текущего года через биржи труда прошло более 60 тыс. вакансий. Наиболее востребованными были врачи и средний медперсонал, водители, уборщики помещений, слесари, продавцы и инженеры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле уровень безработицы в Саратовской области приближался к 4%. Тогда, по сравнению с первым кварталом 2020 года численность безработных выросла почти в 4,5 раза и составляла 47 тыс. человек.

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