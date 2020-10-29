Москва, , 13:15 — REGNUM Для экономического роста в России следует сосредоточиться на привлечении частных инвестиций. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"В целом надо сказать, везде, где у нас был рост в последние годы: АПК, телеком, торговля, все это связано с частным капиталом, и мы в первую очередь должны сосредотачиваться на этих моментах. И мы понимаем, что возможностей для роста у нас много. Это газонефтехимия, это проекты, связанные с освоением наших минеральных ресурсов, это вопросы развития РЖД восточного полигона», — сказал Решетников.

Однако основная роль в экономическом росте принадлежит именно частным инвестициям, отметил Решетников.