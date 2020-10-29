Тольятти, Самарская область, , 13:14 — REGNUM Работа химического предприятия «Алхим» приостановлена в Тольятти. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе проверки предприятия прокуратурой Центрального района были выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства. В проверке также принимали участие сотрудники МЧС РФ по региону, Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по региону, а также работники областного Управления Росреестра и региональной государственной инспекции труда.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства потребовали через суд приостановить работу предприятия до устранения выявленных нарушений. В результате Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство прокуратуры.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде Тольятти. Устранение нарушений взято на контроль районной прокуратурой.

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