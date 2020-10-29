Москва, , 13:10 — REGNUM К концу октября валютная пара доллар/рубль снова вернулась к максимуму сентября — 79,97. Если ЦБ РФ активно не вмешается в ход торгов, то уже в начале ноября пара превысит эту отметку и продолжит рост в район максимума этого 2020 года — 82, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Технически этот сценарий станет актуальным после прохождения уровня 79,97. Тем не менее, с учетом увеличения ежедневных валютных продаж ЦБ РФ, в рамках бюджетного правила плюс дополнительные операции, связанные с использование средств ФНБ у рубля есть еще шанс укрепиться в ноябре.

Но этому должны сопутствовать также другие факторы, например, в виде ослабления доллара и роста нефти.

На следующей неделе, состоятся выбор президента США. От них в значительной мере зависит рубль по двум причинам.

Во-первых, от нового президента будет зависеть риторика и действия в отношение России, а именно, ужесточение санкций.

Во-вторых, вероятно, уже от исходов выбора будет зависеть размер помощи и сроки американской экономики, о которой никак не могут договориться республиканцы и демократы.

Принятие новых мер может спровоцировать усиление падения доллара США, в том числе, по отношению к рублю.

Однако в целом пока эти факторы не реализовались рубль будет оставаться под давлением», — считает эксперт.

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