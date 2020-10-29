Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В 2021 году в Петербурге программу капитального ремонта сократили на 1 тыс. домов из-за сокращения финансирования. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутат заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова.

Она подчеркнула, что причиной тому — фактический отказ властей Петербурга финансировать капремонт из бюджета, перекладывая это исключительно на плечи собственников квартир и их взносы по квитанциям.

С недопустимостью подобных изменений согласился депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев.

«Необходимо увеличить процент вложений бюджета в Фонд капремонта. На сегодняшний момент 8% примерно будет финансироваться из бюджета. Разве это нормально для нашего города, где жилищный фонд находится в ужасающем состоянии? Мы должны больше тратить денег из бюджета, изыскивая соответствующие резервы», — заявил он.

«Эсеры» предлагают законодательно заставить городскую казну оплачивать минимум 40% от расходов на капремонт многоквартирных домов.

Напомним, на 2020 год было запланировано вложить из казны в ремонт только 3 млрд рублей, когда норма о том, что доля города в софинансировании должна равняться 40%, пропала из закона. Тарифы для горожан же были увеличены вдвое. Однако из-за коронавируса Смольный решил сэкономить, снизив собственные вложения еще сильнее — на 89%.

На 2021 год в проекте бюджета же вообще не заложено практически никаких трат казны на ремонт домов. Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил 28 октября, что в Петербурге и так самый низкий тариф на капремонт из всех регионов страны.

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