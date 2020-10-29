Москва, , 13:13 — REGNUM Предстоящее десятилетие до 2030 года может стать периодом захвата новых рынков предприятиями России. Об этом 29 октября заявил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инвестфорум «Россия зовет» с участием Владимира Путина — трансляция»

Также в этот период в России должны будут активно развиваться экосистемы, полагает экономист.

«Для России предстоящие 10 лет — это 10 лет экосистемы, конкуренции и захвата новых рынков. Здесь важно подумать о двух аспектах: регулирование экосистем, причем важно подумать, как не помешать их развитию, но и посмотреть, чтобы их развитие не привело к негативным последствиям. И еще нужно создать условия для развития конкуренции. Развитие конкуренции — это ключевая история», — сказал Орешкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Решетников не считает федеральный бюджет 2021 года чрезмерно урезанным