Москва, , 13:01 — REGNUM На российском финансовом рынке начались долгожданные позитивные изменения: физические лица заинтересовались распределением своих сбережений в различных инструментах. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

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"Эти изменения не только ожидаемые, но и желанные. Мы много работали, и законодательство менялось для того, чтобы фондовый рынок, финансовый рынок начинал занимать больше места в жизни компаний и в жизни граждан, розничных инвесторов», — заявила Набиуллина.

«Это хорошо, это увеличивает выбор и людей, и компаний по тому, куда инвестировать. Это делает структуру финансового рынка в целом более сбалансированной», — указала она.

По её мнению, маловероятно, что в ближайшее время начнёт превалировать фондовый рынок вместо банковского.

«Банковский рынок у нас занимает большую долю, и вряд ли она очень быстро уйдёт. Но он будет более сбалансированным, что, на мой взгляд, хорошо. Те изменения, которые произошли… например, средства физических лиц на брокерских счетах в начале года выросли на 14,5%. Это хорошая динамика, хорошая скорость», — отметила председатель ЦБ РФ.

«Означает ли это, что весь потенциал исчерпан? Нет, конечно, не исчерпан. Сейчас доля населения, которая имеет счета у брокеров, — это 4,6%. В Китае — в два раза больше, в других странах ещё больше», — указала Набиуллина.

Она подтвердила намерение регулятора защищать неопытных розничных инвесторов от чрезмерных рисков, чтобы обеспечить рост активности рядовых граждан на этом рынке в будущем.

Кроме того, усиление роли финансового рынка улучшит чувствительность экономики к движению ключевой ставки процента, определяемой Центральным банком России.