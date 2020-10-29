Москва, , 12:58 — REGNUM Говорить о жёстком сокращении расходов в бюджете 2021 года нельзя. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"По поводу бюджетной политики. Стало общим тоном, что она ужесточается в 2021 году. Но по сравнению с 2019 годом плюс 18% и еще будут переходящие остатки (не использованных в 2020 году средств — прим. ИА REGNUM). Они дают определённый люфт для принятия решений», — сказал Решетников.

Министр даже не исключил, что в 2021 году расходы бюджета будут не меньше показателей за 2020 год.

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