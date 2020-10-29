Москва, , 12:54 — REGNUM Приватизации последнего времени не обеспечивают федеральный бюджет сколько-нибудь значительными финансовыми ресурсами. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Вопрос приватизации надо рассматривать не с точки зрения привлечения расходов в бюджет. То, что мы от сделок, которые в этом году провели, ни копейки не получили. В «Аэрофлот» мы вложились средствами Фонда национального благосостояния и тем самым способствовали уверенности инвесторов, которые приняли решение купить долю этой компании», — заявил Силуанов.

«Что касается приватизации «Совкомфлота», то государство снизило свою долю, но не для того, чтобы привлечь деньги в бюджет, а чтобы деньги работали в компании, с одной стороны. С другой стороны, придут частные акционеры, улучшится и система управления, мотивация», — указал он.

Такие сделки важны не для пополнения бюджета, подчеркнул Силуанов.

«У нас есть ещё компании, которые на 100% контролируются государством. Здесь есть разные точки зрения. Но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счёт того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь инвесторов, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний — было бы очень здорово», — пояснил министр министр.