Москва, , 12:53 — REGNUM Белоруссия позволяет российским аграриям хоть немного, но экономить на производственных издержках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Все дело в том, что Белоруссия поставляет России сельскохозяйственную технику за российские рубли. И это ведет к тому, что аграриям не надо покупать доллары по искусственно завышенному курсу, а можно расплачиваться рублевой выручкой, — объяснил Комолов. — И это позволяет нам частично компенсировать рост цен. И, кстати говоря, сами белорусские продукты питания насыщают российский рынок и расширяют предложение, что способствует если не снижению цен, то, по крайней мере, ограничивает их рост. Ну и, кроме того, удовлетворяет спрос».

Как подчеркнул экономист, если посмотреть на динамику производства молочной продукции в РФ, то она негативная почти все 30 лет существования постсоветской России.

«И среднее потребление молока и молочных продуктов не дотягивает даже до норм, установленных министерством здравоохранения, — сказал Комолов. — И если бы не белорусские братья, которых сейчас стало модно критиковать и называть отсталой картофельной республикой, то нам бы пришлось хуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия должна закончить своё существование.

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