Москва, , 12:53 — REGNUM В принципе, все залоговые аукционы, на одном из которых был продан ЮКОС, — это очень спорная схема, похожая на мошенничество. И всегда существовал риск их пересмотра, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В итоге «Сибнефть» была продана Газпрому, ЮКОСа обанкрочен, а «Норильский Никель» — до сих пор остается частной компанией, правда, состав основных акционеров там изменился.

Как известно, ЮКОС проводил серую налоговую оптимизацию, профит искусственно делался в существовавших тогда в России внутренних офшорах (Калмыкия, Чукотка и т. д.). Это также попахивало мошенничеством.

Именно внутренние офшоры стали поводом для банкротства компании. При этом банкротство было проведено строго в рамках закона. А активы ЮКОСа с учетом долгов дочерних обществ были проданы по справедливым ценам.

Серую налоговую оптимизацию также проводили «ТНК» и «Сибнефть», однако они не стали спорить с государством, выплатили налоговую недоимку и разумный штраф. В этом плане бывший основной акционер «Сибнефти» Роман Абрамович оказался намного разумней Михаила Ходорковского.

У дела ЮКОСа, конечно, есть политическая составляющая — Ходорковский планировал переформатировать Россию в парламентскую республику и стать премьером.

ЮКОСа касается и криминальная история — воспользовавшись слабостью государства группа физических лиц с помощью коррупционной схемы захватила недра, а потом, когда государство вернуло их назад и активы ЮКОСа достались «Роснефти» и Газпрому, подали на Россию в суд ЮКОС даже с «Сибнефтью» (в 2003 году было объявлено о слияние этих компаний) никогда не стоил $50 млрд.

Сумма так называемых претензий взята с потолка. Россия, конечно, при любом раскладе не будет выплачивать эти деньги. $50 млрд — это военная репарация за поражение в войне. Россия — это суверенная страна, у нас по Конституции приоритет национального права.

Ну и в заключение — есть популярная в оппозиционной прессе точка зрения, что дело ЮКОСа нанесло серьезный удар по деловой репутации России. Это прямая ложь. В 2006 году состоялось IPO «Роснефти» более чем на $10 млрд.

Акции компании купили простые россияне, российские олигархи и первоклассные зарубежные инвесторы. Своими деньгами они проголосовали на стороне Кремля против Михаила Ходорковского и его деловых партнеров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась к Верховному суду Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа.

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