Москва, , 12:51 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2020 года продажи новых автомобилей на российском авторынке составил почти 1,1 млн новых легковых автомобилей и LCV, что на 14% меньше, чем за такой же период 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, за отчётный период по числу проданных машин Россия поднялась с 12-й на 11-ю строчку мирового рейтинга.

Первое же место по продажам новых авто занимает Китай. С начала 2020 года по сентябрь включительно здесь было реализовано порядка 16,5 млн машин.

На втором месте рейтинга США, где за отчётный период было куплено 10,3 млн единиц машин. Тройку лидеров замыкает Япония с результатом в 3,4 млн проданных автомобилей.

Стоит отметить, что 12 самых крупных авторынков продали за первые девять месяцев нынешнего года почти 80% машин (54 млн экземпляров) от мирового объёма продаж авто.

Напомним, самым дорогим мировым автобрендом на данный момент является японская марка Toyota. Она оценивается в 51,595 млрд долларов (около 3,99 трлн рублей).

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