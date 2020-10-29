Москва, , 12:49 — REGNUM Настроения в предпринимательской среде меняются в худшую сторону из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Накладывается все на настроение. Кода видим цифры по заболеваемости — пониманием что настроение у бизнеса серьёзное. Но в то же время в октябре мы вышли на плато. Сейчас экономика немного просела под давлением этих новостей», — сказал Решетников.

При этом восстановление российской экономики идёт, однако желательно, чтобы темпы этого процесса ускорились, заявил глава Минэкономразвития.

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