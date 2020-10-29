Москва, , 12:43 — REGNUM Эффективность денежно-кредитной политики и бюджетной политики в отношении управления совокупным спросом в экономике достаточно ограничена. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Я достаточно скептически отношусь вообще к понятию управления совокупным спросом с помощью государства: денежно-кредитной политикой и бюджетной политикой», — заявила Набиуллина.

На спрос влияют и многие другие факторы, указала она.

«На инвестиционный спрос влияет инвестиционный климат. Есть мировой спрос. Не всё определяется (государством). Поэтому мы, кстати, не должны забывать говорить о структурных мерах. Это то, что создаёт устойчивый экономический рост, устойчивый спрос. Структурные меры в таких условиях должны наоборот выходить на первый план», — подчеркнула Набиуллина.