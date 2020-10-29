Москва, , 12:41 — REGNUM В деле ЮКОСа помимо юридических большое значение имеют политические факторы, поэтому возможно, что дело будет ещё долго балансировать на грани, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«С одной стороны, конечно, в рамках общего давления на Россию ряду политиков на Западе представляется важным и ценным добиться решения в пользу экс-акционеров.

С другой стороны, дело юридически довольно неоднозначно — в период приватизации компании было допущено множество нарушений.

Если сейчас закрыть на это глаза, это сильно ударит по репутации Запада, а бенефициарами такого решения станут лишь сомнительные дельцы и высокопоставленные лоббисты их интересов.

Более того, у России появится еще один довод в пользу того, чтобы больше не играть с Западом по его правилам.

Сумма иска хоть и значительна, но не критична для РФ, однако негативный политический эффект от ее выплаты и риск, что это решение придаст прыти другим обладателям «говяжих контрактов» заставят российскую сторону бороться до конца», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона обратилась в Верховный суд Нидерландов с целью приостановки исполнения решений по искам бывших акционеров ЮКОСа.

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