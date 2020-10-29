Москва, , 12:38 — REGNUM Вопреки опасениям, государство успешно привлекает ресурсы на финансовом рынке с помощью заимствований. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«У нас был риски, что такой объём ресурсов мы не поднимем в бюджет. Мы говорили с кредитными организациями, выслушали их требования, условия и пошли на то, чтобы, конечно, платить несколько больше премию», — заявил Силуанов.«Но за это мы раздвинули горизонт заимствований. То есть мы занимаем на срок больше 10 лет. Тоже очень хорошие показатели. И в целом последние аукционы показывают, что всё-таки нам удаётся это делать. Последний вот, в среду — около 430 млрд рублей мы подняли с рынка. Хороший результат», — указал он.