Москва, , 12:40 — REGNUM Бизнес положительно отреагировал на предпринятые меры по поощрению капиталовложений. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"У нас такая дискуссия сложилась активная по поводу налогов и налоговых изменений. Мы договорились дальше выработать определённый механизм постоянной координации. Мы при этом выработали механизм существенных новаций — например законодательство о поощрении капиталовложений, которое призвано укрепить доверие», — сказал Решетников.

По его словам, подобная поддержка пока не всеобъемлющая и бизнес предъявляет запрос на её расширение. Однако уже на принятые меры предприниматели отреагировали активно, решив начать новые инвестиционные проекты.

«За 2−3 недели мы получили 19 заявок на 900 млн рулей инвестиций, 40 тысяч рабочих мест. Мы понимаем, что перспективы у этого инструмента есть», — заявил Решетников.