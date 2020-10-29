Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чувашии в 2021 — 2022 годах планируется отреставрировать старинный особняк купцов Ефремовых, где в советские годы был Дом пионеров. Здание расположено в сердце Чебоксар — на Арбате. Предполагаемые затраты — 620 млн рублей. Как и для чего будет использовать объект культурного наследия после реконструкции, не сообщается. Это следует из проекта стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В разделе «Туризм» представлены 24 проекта из Чебоксар, в том числе 16 планируется реализовать в рамках комплексного инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия — сердце Волги». Из них выделяется проект по реконструкции объекта культурного наследия «Каменный двухэтажный дом» 1890 года: планируется вложить в 2021—2022 годы 620 млн рублей, инвестором заявлено общество «Чувашкабель».

Что именно предполагает реконструкция и под какие цели будет использоваться здание, не сообщается.

Отметим, что данный объект связан с самой известной династией чебоксарских купцов — Ефремовыми, затем на этом месте был Дом пионеров. В 2007 году республиканские органы власти передали объект в собственность администрации Чебоксар. В 2008 году институтом «Чувашгражданпроект» по заданию был ГУКС разработан проект «Реконструкция бывшего Дома пионеров по бульвару купцов Ефремовых под МУК «Музей города Чебоксары». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2009 году.

В 2019 году после пожара и обследования минкультуры Чувашии установило, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. В сентябре 2019 года старинный особняк был выставлены на продажу с начальной ценой в 1 019 000 рублей, власти заявляли, что была подана одна заявка — от индивидуального предпринимателя Дмитрия Арсентьева, с которым было рекомендовано заключить договор купли-продажи.

Читайте ранее в этом сюжете: Старинный особняк в центре Чебоксар отремонтирует новый собственник