Москва, , 12:33 — REGNUM Размещение госдолга Центральным банком содержит в себе множество рисков, включая потерю управления инфляцией. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Очень редко, к счастью, когда центральные банки помогают правительству разместить государственный долг, поддержать государственные расходы», — заявила Набиуллина.

«На наш взгляд, здесь очень много рисков, и мы не собираемся повторять эту политику. Потому что это подрывает и доверие к Центральному банку — что он способен обеспечить ценовую стабильность. Это делает менее прозрачным государственный долг. Из этой политики очень тяжело выйти и это приведёт неминуемо через какое-то время к инфляции. Поэтому мы считаем, что это не надо делать», — указала она.

По её словам, центробанки делают это «не от хорошей жизни».

«Когда у них инструменты исчерпаны, когда у них слишком высокая волатильность, вот такие меры поддержки бюджета… мы считаем, у нас есть инструменты без того, чтобы в обозримой перспективе прибегать (к такому)», — подчеркнула Набиуллина.