Москва, , 12:32 — REGNUM В настоящее время в России, действительно, имеет место очень сложная система начисления пенсий. Если система будет простой и понятной, то инициативу депутата Госдумы стоит поддержать, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Сейчас существует формула, состоящая из нескольких переменных, для определения значения которых необходимо также решить ряд уравнений.

Пенсия зависит от коэффициента по зарплате и страховых взносов, отчисляемых с 2002 года за всех работающих лиц. Коэффициент представляет собой соотношение заработной платы работника к установленным значениям среднемесячной заработной платы по стране за те же периоды.

В результате большинство граждан, далекие от пенсионного законодательства, просто не могут понять, на какую пенсию они вправе рассчитывать, а соответственно лишены возможности отследить, насколько верно производятся пенсионные выплаты. Остается только довериться сотрудникам Пенсионного фонда РФ.

Считаю, что определение размера будущей пенсии и ее выплата должны быть максимально просты и понятны не только специалистам в области пенсионного права, но и всем гражданам.

На сегодняшний день в качестве законодательной инициативы предложено определение размера пенсии в системе рангов. Если при этом система будет простой и понятной, полагаю, инициативу следует поддержать.

Что касается предложения об отчислении в Пенсионный фонд РФ части заработной платы самим работником, полагаю, такие отчисления должны производиться только в добровольном порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

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