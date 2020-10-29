Москва, , 12:39 — REGNUM В сложивших условиях любые меры будут недостаточно для обеспечения экономического роста. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас любых мер недостаточно. В целом же экономический рост — это не только денежно-кредитная и бюджетная политика», — сказал Решетников.

По его словам, экономический рост — это прежде всего доверие и настроение. Именно эти факторы определяют принятие инвестиционных решений, уверен глава Минэкономразвития РФ.

«В плане доверия мы этот год явно не потеряли. Мы постоянно взаимодействовали с бизнесом. То, что было принято — результат серьёзного компромисса в бизнесе. Большинство мер сработало по-разному: какие-то больше сработали, какие-то меньше», — заявил Решетников.

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