Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM Расходы республиканского бюджета Казахстана на 2020 год выросли на 205 млрд тенге ($475 млн). Об этом 29 октября заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании Сената.

По его словам, общий объем расходов в уточненном бюджете достиг 14,475 млрд тенге ($33,5 млн). Министр сказал, что в новом бюджете учтены данные по ВВП за 2019 год, мировые цены на энергоресурсы, а также последние тенденции в реальном секторе экономики.

Даленов добавил, что международные финансовые организации оценивают спад экономики Казахстана на уровне 2−2,3%. Министерство оценивает объем ВВП по итогам года в 69,8 трлн тенге ($162 млрд) — это на 102 млрд тенге ($236 млн) больше, чем ожидалось ранее.

Ранее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что уточненный бюджет учитывает выплаты медикам и дополнительные меры для борьбы с коронавирусом.

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