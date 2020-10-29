Москва, , 12:06 — REGNUM Российские студенты и школьники хуже усваивают материал в рамках дистанционного обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 40% жителей РФ считают, что их коллеги стали менее эффективно работать после перехода на дистанционный формат занятости.

«Слово «эффективность» может пониматься очень по-разному. У него как минимум два значения — «достижение результатов» и «соотнесение результатов с затратами или усилиями», — пояснил Кудюкин. — Говоря об удалёнке, можно сказать, что для многих категорий работников в обоих отношениях действительно произошло ухудшение. Многие мои коллеги преподаватели жалуются на то, что студенты и школьники хуже усваивают материал в рамках дистанционного обучения. При этом приходится вкладывать гораздо больше усилий».

При этом, Кудюкин подчеркнул, что при организации дистанционного обучения требуются совсем другие усилия по мотивации обучающихся.

«И еще один очевидный риск — это усиленное выгорание преподавателей. Реальная нагрузка при дистанционном обучении возрастает. Подготовка к занятиям в дистанционном формате требует гораздо больше времени и усилий. И психологический характер нагрузок другой. Все это накладывается на общую нервозность ситуации в связи с коронавирусом», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, Райффайзенбанк провел опрос, который показал, в среднем 41% респондентов недовольны эффективностью работы их коллег на удаленке.