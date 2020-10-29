Кейптаун, , 11:57 — REGNUM Правительство ЮАР подтвердило еще одну крупную выплату для национальной авиакомпании страны, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы министерства финансов ЮАР.

Министр финансов Тито Мбовени заявил, что $640 млн позволят South African Airways реализовать план спасения от банкротства. Выплата будет произведена за счет сокращения бюджетов государственных ведомств, включая департамент высшего образования и полицию, что вызвало осуждение оппозиции.

Напомним, что текущая выплата является дополнением к объявленной в начале года финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов США.

Авиакомпания не получала прибыли с 2011 года.

Мбовени объявил, что рост экономики ЮАР сократится на 7,8% в этом году. В этом году из-за пандемии коронавируса в ЮАР было утрачено более двух миллионов рабочих мест.