Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Петербургская казна выделит около 6,6 млрд рублей на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД), другое название — Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) в 2021 году. Таковы параметры проекта бюджета на следующий год. Накануне Заксобрание Петербурга утвердило его в первом чтении.

Автомобильный путепровод Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточняет Смольный, первая очередь строительства — это развязка Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом, на подготовку к территории которой и пойдут 6,6 млрд рублей.

На основной ход развязки потребуется еще 20 млрд рублей, которые рассчитывают привлечь из федерального центра и со стороны инвестора.

Напомним, скоростную магистраль будут возводить по схеме государственно-частного партнерства, как и ЗСД. Стоимость проекта оценивают в 180 млрд рублей, из которых, как рассчитывает Петербург, 57 млрд рублей передаст федеральный центр. Инвестор также вложит средства, а затем получит дорогу в пользование на 30 лет, чтобы взимать с автомобилистов плату за проезд.

ВСД пройдет от Благодатной улицы внутри промышленного пояса через Красногвардейский, Невский, Фрунзенский и Московский районы Петербурга, а также Всеволожский район Ленобласти. Предполагается постройка переправы через Неву в Невском районе. Платная трасса будет шестиполосной, сужаясь до четырех полос только на участке от КАД до Мурманского шоссе и на улице Коммуны до Колтушского шоссе.

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