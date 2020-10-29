Москва, , 11:48 — REGNUM В октябре 2020 года девять из шестнадцати моделей корейской компании KIA, представленных в России, получили прибавку к стоимости. Об этом 29 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

По данным журналистов, стоимость моделей марки увеличилась по сравнению с прежней ценой на 10 — 30 тыс. рублей. Таким образом, прибавка к предыдущему ценнику составила 0,5 — 2,1%.

Стоимость семи моделей южнокорейского автопроизводителя осталась без изменений. Это автомобили: К900, Mohave, ProCeed, Rio, Sorento, Stinger и Xceed.

Новый прайс для остальных авто выглядит следующим образом:

KIA Seed (1 219 900−1 704 900 рублей);

KIA Seed SW (1 249 900−1 764 900 уублей);

KIA Cerato (1 189 900−1 539 900 рублей);

KIA K5 (1 519 900−2 229 900 рублей);

KIA Picanto (739 900−1 044 900 рублей);

KIA Rio X-Line (939 900−1 189 900 рублей);

KIA Seltos (1 149 900−2 049 900 рублей);

KIA Soul (1 069 900−1 709 900 рублей);

KIA Sportage (1 519 900−2 389 900 рублей)

Предыдущее повышение стоимости машин KIA произошло в сентябре текущего года. Тогда сумма прибавки составила 5 — 20 тыс. рублей.

Ранее компания Kia объявила о начале продаж в РФ нового кроссовера Kia Sorento четвертого поколения. Топовая версия Premium+ имеет дизельный мотор рабочим объёмом 2,2 л максимальной мощностью 199 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач.

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