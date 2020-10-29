Ярославль, 29 октября 2020, 11:44 — REGNUM В Ярославской области подписан акт о вводе в эксплуатацию Тутаевской парогазовой установки мощностью 52 мегаватта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Станция строилась с 2011 года на кредитные средства госкорпорации «ВЭБ.РФ», подрядчиком выступала компания «ОДК-Газовые турбины». Строительство неоднократно прерывалось.
По словам Авдеева, Тутаевская ПГУ этой зимой будет основным поставщиком тепла в городе Тутаеве, старая котельная переведена в резерв. Нерешёнными остаются вопросы с возвратом кредитов, полученных на строительство ПГУ. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы 9 октября 2020 года начал рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к АО «Тутаевская ПГУ» на сумму более 3,2 млрд рублей. Учредитель «Тутаевской ПГУ» АО «Ярославская генерирующая компания» является банкротом и находится под конкурсным управлением.
Впрочем, в правительстве Ярославской области полагают, что сделано главное — станция официально введена в эксплуатацию.
По словам Авдеева, станция практически полностью укомплектована российским оборудованием. «Тутаевская ПГУ» вырабатывает как тепло, так и электроэнергию.
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