Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославской области подписан акт о вводе в эксплуатацию Тутаевской парогазовой установки мощностью 52 мегаватта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Тутаевская ПГУ Yarregion.ru

Станция строилась с 2011 года на кредитные средства госкорпорации «ВЭБ.РФ», подрядчиком выступала компания «ОДК-Газовые турбины». Строительство неоднократно прерывалось.

«По итогам договоренности губернатора с руководством ОДК и с руководством корпорации ВЭБ было достигнуто соглашение, что станцию все-таки будем достраивать, ВЭБ выделил дополнительные деньги, компания ОДК завершила строительство и на сегодняшний момент о запуске, о приемке в эксплуатацию Тутаевской ПГУ мы можем говорить как о свершившемся факте. Это предельно важное для нас событие, потому что некоторое время назад мы могли иметь груду металлолома, незавершенное строительство, которое с годами лишь приходило бы в упадок. На сегодняшний момент мы имеем полноценно работающую станцию, производящую тепло и снабжающую теплом практически весь Тутаев», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

По словам Авдеева, Тутаевская ПГУ этой зимой будет основным поставщиком тепла в городе Тутаеве, старая котельная переведена в резерв. Нерешёнными остаются вопросы с возвратом кредитов, полученных на строительство ПГУ. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы 9 октября 2020 года начал рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к АО «Тутаевская ПГУ» на сумму более 3,2 млрд рублей. Учредитель «Тутаевской ПГУ» АО «Ярославская генерирующая компания» является банкротом и находится под конкурсным управлением.

Тутаевская ПГУ Yarregion.ru

Впрочем, в правительстве Ярославской области полагают, что сделано главное — станция официально введена в эксплуатацию.

«Есть незавершенные вопросы, связанные с кредитами, с заявленными требованиями, которые предстоит урегулировать. Процесс тоже крайне непростой и будет длится какой-то период времени. Функционированию станции с технической точки зрения ничто не угрожает. Вопрос касается урегулирования требований кредиторов. С этим мы сейчас работаем», — рассказал Максим Авдеев.

По словам Авдеева, станция практически полностью укомплектована российским оборудованием. «Тутаевская ПГУ» вырабатывает как тепло, так и электроэнергию.

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